Еще один экс-министр обороны Армении стал фигурантом уголовного дела

В январе 2018 года Министерство обороны проводило распределение квартир в многоэтажном доме в Ачапнякском районе Еревана. По действующему порядку, жилье должна была распределять центральная квартирная комиссия Минобороны, но 29 квартир из 71 выделила не комиссия, а сам министр. В результате не получили квартиры ряд офицерских семей, нуждавшихся в жилплощади, отмечает Следственный комитет.

Экс-министр обороны Армении Виген Саркисян проходит по одному из уголовных дел в качестве обвиняемого. Об этом сообщает Следственный комитет Армении, передает «Спутник».

Учитывая, что дела высокопоставленных чиновников рассматриваются в особом порядке, дело направлено в Специальную следственную службу республики.

Отмечается, что Виген Саркисян долгие годы находится в ближайшем окружении Сержа Саргсяна. В 2000-2003 годах был его референтом (когда Саргсян был министром обороны). В 2003-09 годах был помощником президента Армении – Роберта Кочаряна, а затем Сержа Саргсяна. В 2009-2011 годах – заместитель руководителя, а в 2011-2016 годах – руководитель администрации президента.

В октябре 2016 года был назначен министром обороны Армении и занимал эту должность до смены власти в апреле-мае 2018 года. На парламентских выборах в декабре того же года возглавил пропорциональный список Республиканской партии Армении (теперь уже радикально-оппозиционной).

Напомним, уголовное обвинение предъявлено еще одному экс-министру обороны Армении – Сейрану Оганяну, который проходит по делу 1-2 марта 2008 года вместе с экс-президентом Робертом Кочаряном.