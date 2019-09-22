Роухани: «Иран не будет вести переговоры с врагом»

Иран не будет вести переговоры с США под санкциями, заявил президент Ирана Хасан Роухани, передает РИА Новости.

«От имени моей страны и государства хочу объявить, что наш ответ на любые предложения переговоров под санкциями отрицательный... Мы никогда не будем вести переговоры с врагом, который хочет, чтобы Иран сдался под угрозой бедности, давления и санкций», - сказал Роухани, выступая на Генеральной Ассамблее ООН.

«Остановите санкции, чтобы открыть путь к началу переговоров», - добавил он.