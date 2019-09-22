Сотрудники таможни предотвратили ввоз сильнодействующего препарата

Так, в ходе осмотра посылки, отправленной из Гонконга на имя жителя Баку Гасана Самедова, сотрудники таможенного поста почтовых отправлений Главного таможенного управления на воздушном транспорте обнаружили упаковку с порошком, на которой было написано ArchCafe Cappuccino Dua (Coconut Cappuccino).

Согласно справки Центра судебной экспертизы Министерства юстиции, в этом порошке, весом 17,7 грамма, оказалось 7,11 грамма лекарственного препарата станолон (андростанолон), который входит в «Список сильнодействующих препаратов» Азербайджана.

По факту продолжается проверка.