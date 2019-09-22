Спикер конгресса США о необходимости импичмента Трампа

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что стенограмма разговора американского лидера Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского подтвердила необходимость импичмента президента Соединенных Штатов, сообщает Reuters.

По ее словам, расшифровка данного телефонного разговора указывает на то, что поведение Трампа подрывает честность американских выборов и достоинство администрации США.

Кроме того, уточнила она, действия лидера Соединенных Штатов угрожают национальной безопасности страны.