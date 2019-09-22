Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать правительство

Президент Израиля Реувен Ривлин поручил в среду лидеру партии "Ликуд" Биньямину Нетаньяху сформировать правительственную коалицию по итогам выборов 17 сентября, передает ТАСС.

"Я решил предоставить вам возможность сформировать правительство", - сказал Ривлин, обращаясь к Нетаньяху во время церемонии в президентской канцелярии в Иерусалиме, которую транслируют основные каналы израильского телевидения.

Нетаньяху принял поручение президента сформировать коалицию. "Я принимаю ваше предложение. То, что нам нужно - это правительство единства", - сказал Нетаньяху, обращаясь к Ривлину.