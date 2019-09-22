Кристалина Георгиева стала главой МВФ

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) принял решение утвердить кандидатуру Кристалины Георгиевой на пост директора-распорядителя финансовой организации. Об этом говорится в распространенном заявлении по итогам совещания совета.

"Исполнительный совет МВФ выбрал сегодня Кристалину Георгиеву на пост директора-распорядителя МВФ и председателя Исполнительного совета на пятилетний период с 1 октября 2019 года. Георгиева, сменившая Кристин Лагард, станет первым с момента учреждения организации в 1944 году главой МВФ из страны с формирующейся рыночной экономикой", - отмечается в документе. Родившаяся в Болгарии Георгиева была единственным кандидатом на должность руководителя фонда.

Осенью МВФ снял возрастные ограничения для директора-распорядителя организации с целью позволить ей занять этот пост. С 1951 года на должность руководителя организации не рассматриваются кандидаты старше 65 лет, в то время как Георгиевой 13 августа исполнилось 66 лет. Кроме того, согласно прежним правилам, после 70-летия руководитель МВФ должен покинуть свой пост.

Исполнительный совет МВФ 26 июля объявил о начале процесса подбора нового руководителя организации взамен Лагард. Она объявила, что временно прекращает исполнять обязанности директора-распорядителя МВФ и покинула этот пост 12 сентября. В начале августа Евросоюз выбрал в качестве единого кандидата на пост нового главы МВФ представителя Болгарии Георгиеву. На прошлой неделе депутаты Европарламента (ЕП) абсолютным большинством голосов одобрили назначение Лагард на пост главы Европейского центрального банка (ЕЦБ).

По действовавшему прежде неформальному "джентльменскому соглашению" между ведущими акционерами фонда - США и странами Евросоюза - МВФ до сих пор возглавляли исключительно представители Старого света, а Всемирный банк - американцы.