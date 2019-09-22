НАТО отвергло предложение Путина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг получил послание президента России Владимира Путина о судьбе ракет малой и средней дальности в Европе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Североатлантического альянса Оану Лунгеску.

По ее словам, предложение ввести мораторий на размещение таких ракет в Европе выглядит нереальным, так как Россия уже разместила ракету SSC-8 (так в альянсе называют крылатую ракету 9М729 комплекса «Искандер-М»). «Мы слышали это предложение и раньше, но оно не заслуживает доверия, поскольку игнорирует реальность», — подчеркнула представитель НАТО.

Ранее 25 сентября стало известно, что президент России Владимир Путин предложил нескольким десяткам стран, в том числе членам НАТО, запретить в Европе и других регионах развертывание ракет средней и малой дальности (РСМД). Также в послании упоминается намерение России не размещать ракеты, пока этого не сделает американская сторона.

Производство и испытание баллистических и крылатых ракет наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров было запрещено Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенным в 1987 году между СССР и США. Его действие было официально прекращено 2 августа. Американская сторона объяснила свой выход из соглашения нарушениями со стороны России. Москва заявляла, что не выходит за рамки договоренностей.