МВФ о росте ВВП Азербайджана

По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), рост реального внутреннего валового продукта (ВВП) Азербайджана в 2020 году составит 2,1 процента, что меньше на 0,6 процентных пункта предыдущих показателей, говорится в отчете МВФ по случаю завершения консультаций с правительством Азербайджана по статье IV за 2019 год, передает Trend.

Рост ВВП ненефтяного сектора составит 2,7 процента (сокращение на 0,1 процента в сравнении с нынешним годом), нефтяной ВВП вырастет на 1,2 процента (сокращение на 1,3 процента год к году).

По прогнозам фонда, уровень безработицы в Азербайджане в 2020 году останется неизменным и составит 5 процентов. Индекс потребительских цен – 3,3 процента.

Государственные доходы (включая гранты) будут на уровне 37,8 процента от ВВП, а расходы - 34,4 процента, прогнозируют аналитики МВФ.

Текущие расходы правительства предполагаются на уровне 25,8 процента, капитальные расходы и чистое кредитование – 8,6 процента, фискальный баланс – 3,4 процента.

Совокупный государственный долг (прямое заимствование) в 2020 году сократится до 18,6 процента от ВВП по сравнению с 2019 годом на 1,1 процента.

Прогнозируется, что объем "широких денег" от ВВП составит 6 процентов, банковские кредиты в частном секторе – 8,2 процента.

В 2020 году ожидается, что платежный баланс составит 10 процентов ВВП, прямые зарубежные инвестиции – 4,7 процента.