Жесткая посадка самолета в России: десятки пострадавших фото
В результате жесткой посадки Boeing 767-300 в аэропорту Барнаула пострадали 49 человек. Об этом агентству РИА Новости сообщили в экстренных службах региона.
Всего на борту лайнера находился 331 человек.
25 сентября сообщалось, что у самолета Boeing-767 авиакомпании Azur Air загорелась стойка шасси во время приземления в Барнауле. Инцидент произошел с лайнером, который следовал из вьетнамского аэропорта Камрань. Все, кто находился на борту, были эвакуированы.