Что ожидает Трампа? наш комментарий
Как и ожидалось, общее собрание конгрессменов-демократов, которое спикер нижней палаты Нэнси Пелоси собрала поздно вечером во вторник, высказалось в пользу начала процедуры импичмента. Независимо от того, чем вся эта затея закончится, решение историческое. Дональд Трамп становится в один ряд с Эндрю Джонсоном, Ричардом Никсоном и Биллом Клинтоном, которые были близки к тому, чтобы покинуть президентский пост в результате импичмента.
Джонсона в 1868 году и Клинтона в 1998 году пронесло, их противникам не хватило голосов, а Никсон в 1974 году ушел сам, поскольку шансов избежать принудительной отставки у него не было. Расклад в сенате делает крайне маловероятным печальный исход для Трампа, большинство республиканцев не откажут ему в поддержке. Но вот с точки зрения борьбы за второй срок его ситуация сильно ухудшилась, хотя он излучает уверенность, что преследование будет только на пользу, мобилизовав и объединив преданный ему электорат. Проблема, однако, в том, что своего электората любимцу республиканцев для победы явно не хватает, а колеблющиеся, скорей, отшатнутся.
Многое, конечно, будет зависеть от правильно избранной демократами тактики. Они уже сейчас говорят о том, что не следует дело затягивать, как случилось с расследованием «русского следа» спецпрокурором Мюллером, желательно провести быструю операцию, упирая на очевидность злоупотребления президентскими полномочиями, и закончить ее в считанные месяцы. Совсем не исключено, что к «украинскому делу» подошьют и другие дела, в комитетах конгресса ведутся расследования по целому спектру злоупотреблений, в которых обвиняют Трампа: от налоговых нарушений до давления на женщин, обвинявших миллиардера в сексуальных домогательствах.
Похоже, сказочному везению 45-го президента подошел конец. Больше того, ответственность, не наступавшая за его прежние выходки, теперь может его догнать во всем огромном объеме. История с попыткой принудить Владимира Зеленского снабдить Белый дом компроматом на Джо Байдена, одного из главных политических противников Трампа, стронет всю гору накопившегося негатива. Отвечать придется перед всеми и на всё. И произойдет это как раз в тот момент, когда от него и так требуются исключительные усилия и немалое везение, чтобы продраться во второй срок, который становится все более призрачным.
Еще один важный момент. Дональд Трамп известен своей способностью зацикливаться на какой-то теме, становиться буквально одержимым, что выливается в десятки скандальных твитов, которые потом разлетаются по мировым информационным агентствам. Процедура импичмента гарантированно снабдит его материалом для яростных отповедей своим обвинителям, и мы обязательно узнаем еще много интересного от президента, клянущего своих врагов. Его способность к рассудительным поступкам, и так не самое сильное место, еще больше ухудшится.
Градус политической жизни в Америке скоро чрезвычайно накалится, происходящее в Вашингтоне не будет сходить с первых полос газет во всем мире. Что-что, а шоу Трамп устраивать умеет.