Леонид Швец, автор haqqin.az 00:01

Как и ожидалось, общее собрание конгрессменов-демократов, которое спикер нижней палаты Нэнси Пелоси собрала поздно вечером во вторник, высказалось в пользу начала процедуры импичмента. Независимо от того, чем вся эта затея закончится, решение историческое. Дональд Трамп становится в один ряд с Эндрю Джонсоном, Ричардом Никсоном и Биллом Клинтоном, которые были близки к тому, чтобы покинуть президентский пост в результате импичмента.

Джонсона в 1868 году и Клинтона в 1998 году пронесло, их противникам не хватило голосов, а Никсон в 1974 году ушел сам, поскольку шансов избежать принудительной отставки у него не было. Расклад в сенате делает крайне маловероятным печальный исход для Трампа, большинство республиканцев не откажут ему в поддержке. Но вот с точки зрения борьбы за второй срок его ситуация сильно ухудшилась, хотя он излучает уверенность, что преследование будет только на пользу, мобилизовав и объединив преданный ему электорат. Проблема, однако, в том, что своего электората любимцу республиканцев для победы явно не хватает, а колеблющиеся, скорей, отшатнутся. Многое, конечно, будет зависеть от правильно избранной демократами тактики. Они уже сейчас говорят о том, что не следует дело затягивать, как случилось с расследованием «русского следа» спецпрокурором Мюллером, желательно провести быструю операцию, упирая на очевидность злоупотребления президентскими полномочиями, и закончить ее в считанные месяцы. Совсем не исключено, что к «украинскому делу» подошьют и другие дела, в комитетах конгресса ведутся расследования по целому спектру злоупотреблений, в которых обвиняют Трампа: от налоговых нарушений до давления на женщин, обвинявших миллиардера в сексуальных домогательствах.