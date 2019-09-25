Штаб Израиля по национальной безопасности опровергает: «Туристы могут лететь в Азербайджан» эксклюзив
Наступающий октябрь для израильтян – это три недели еврейских праздников, в течение которых почти треть населения страны традиционно выезжает за пределы Еврейского государства. Географические пристрастия израильтян весьма разнообразны – за исключением немногочисленных регионов, традиционно враждующих с Израилем и не имеющих с ним дипломатических отношений, это, по сути, весь мир – от США, Аргентины до Японии и Австралии.
В последнее десятилетие уроженцы Израиля начали интенсивно открывать для себя страны бывшего СССР, что, в общем, закономерно: несмотря на то, что в Израиле проживают полтора миллиона выходцев из бывшего СССР, а президент Российской Федерации Владимир Путин и вовсе назвал Еврейское государство «русскоязычной страной», коренные израильтяне, в целом смутно представляя себе географические, политические, этнографические и культурные отличия между суверенными государствами бывшего Советского Союза, стремятся восполнить этот пробел, но при этом остро реагируют на любые предупреждения для выезжающих за рубеж, которые исходят из Государственного Штаба Израиля по национальной безопасности.
Если судить по сегодняшним публикациям в некоторых русскоязычных израильских СМИ, мгновенно распространившихся на бескрайних просторах Рунета, на праздники израильским туристам не рекомендуется, в частности, ездить в страны, «опоясывающие Иран» и Ближний Восток – в этом контексте упоминаются Грузия, Армения и Туркменистан, а Азербайджану присвоена последняя по степени опасности, 4-я категория, предписывающая воздержаться без реальной необходимости от поездки в эту страну.
В ответ на мой вопрос представитель Штаба по национальной безопасности ответил, буквально, следующее:
«В рекомендациях Штаба имеется в виду опасность посещения территории Нагорного Карабаха, где наблюдаются вооруженные столкновения, представляющие реальную угрозу безопасности израильских туристов.
Упоминание Азербайджана объясняется тем, что Израиль, поддерживающий его целостность, считает Нагорный Карабах территорией Азербайджанской Республики.
Других ограничений, связанных с посещением гражданами Израиля территории Азербайджана, Штаб не выпускал».
Разъяснение Штаба выглядит вполне логично на фоне информации Вениамина Курмаева, главы представительства авиакомпании AZAL в Израиле, отвечающего также за продажу билетов израильской авиакомпании ISRAIR на рейсы Тель-Авив – Баку - Тель-Авив. По его словам, на период еврейских праздников на рейсы в Баку уже продано почти семь тысяч мест, и число заказов продолжает расти.
Кроме того, Вениамин Курмаев подтвердил информацию ряда частных агентства, занимающихся организацией туристических потоков между Израилем и Азербайджаном, отметив, что в сравнении только с прошлым, 2018 годом, количество израильских туристов, желающих посетить Азербайджан, возросло примерно на 25-30 процентов.
И последнее.
Нет ни малейших сомнений в том, что все предостережения, исходящие из Государственного Штаба по национальной безопасности Израиля, основаны «на точных и проверенных разведданных». Эта структура, укомплектованная профессиональными кадрами, работает очень давно, имеет колоссальный опыт и ошибок, как правило, не допускает.
Сомнения вызывает другое - готовность некоторых израильских СМИ, что называется, прямо из рук, хватать весьма специфическую информацию, не пытаясь при этом либо профессионально поставить вопросы и разобраться в деталях, либо, как минимум, поинтересоваться у одного из семи тысяч собравшихся в Баку израильтян, почему он даже не думает отменять билеты и заказанный отель, а в прекрасном настроении, предвкушая гастрономические изыски легендарной азербайджанской кухни, летит на еврейские праздники в страну «четвертой категории опасности»…