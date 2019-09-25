Валерий Кантор, специально для haqqin.az из Иерусалима 00:26

Наступающий октябрь для израильтян – это три недели еврейских праздников, в течение которых почти треть населения страны традиционно выезжает за пределы Еврейского государства. Географические пристрастия израильтян весьма разнообразны – за исключением немногочисленных регионов, традиционно враждующих с Израилем и не имеющих с ним дипломатических отношений, это, по сути, весь мир – от США, Аргентины до Японии и Австралии. В последнее десятилетие уроженцы Израиля начали интенсивно открывать для себя страны бывшего СССР, что, в общем, закономерно: несмотря на то, что в Израиле проживают полтора миллиона выходцев из бывшего СССР, а президент Российской Федерации Владимир Путин и вовсе назвал Еврейское государство «русскоязычной страной», коренные израильтяне, в целом смутно представляя себе географические, политические, этнографические и культурные отличия между суверенными государствами бывшего Советского Союза, стремятся восполнить этот пробел, но при этом остро реагируют на любые предупреждения для выезжающих за рубеж, которые исходят из Государственного Штаба Израиля по национальной безопасности.

Если судить по сегодняшним публикациям в некоторых русскоязычных израильских СМИ, мгновенно распространившихся на бескрайних просторах Рунета, на праздники израильским туристам не рекомендуется, в частности, ездить в страны, «опоясывающие Иран» и Ближний Восток – в этом контексте упоминаются Грузия, Армения и Туркменистан, а Азербайджану присвоена последняя по степени опасности, 4-я категория, предписывающая воздержаться без реальной необходимости от поездки в эту страну. В ответ на мой вопрос представитель Штаба по национальной безопасности ответил, буквально, следующее: «В рекомендациях Штаба имеется в виду опасность посещения территории Нагорного Карабаха, где наблюдаются вооруженные столкновения, представляющие реальную угрозу безопасности израильских туристов. Упоминание Азербайджана объясняется тем, что Израиль, поддерживающий его целостность, считает Нагорный Карабах территорией Азербайджанской Республики. Других ограничений, связанных с посещением гражданами Израиля территории Азербайджана, Штаб не выпускал».