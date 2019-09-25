Ситуация на этом рынке все время меняется. В последнее время тенденции более стабильные. Но есть и различия среди стран Балтии.

Недвижимость в странах Балтии давно привлекает покупателей из стран бывшего СССР и из стран, так называемого дальнего зарубежья. Преимущества просты — умеренный климат, удобная возможность вести бизнес между Востоком и Западом, лояльное законодательство, банковский сервис и многие другие опции.

Сейчас здесь считается весьма актульаным не покупать, а снимать квартиру или дом. В Риге, Вильнюсе или Таллинне, можно снять жилье. Но вот цены различаются в зависимости от средней зарплаты живущих там.

Рига оказывается самой дорогой из стран Балтии. Чтобы снять квартиру на окраине Риги площадью примерно 35 квадратных метров надо платить в месяц от 200 до 250 евро. Центр города, как и везде в мире — самое дорогое место. Здесь, в Риге, вам в месяц надо будет платить гораздо больше от 850 евро и больше.

Знаю людей, которые приобрели для жилья квартиры в аренду в так называемом «тихом центре» Риги, где находятся посольства иностранных государств, рестораны, кафе — самое престижное место столицы Латвии. Здесь, чтоб жить в просторной 4-комнатной квартире, надо платить более 1000 евро в месяц, а зимой, из-за отопления, еще больше.

Но если говорить о съемном жилье в стороне от центра, то, конечно, и цены и условия жизни сильно отличаются.

Бывшие советские квартиры, слегка приведенные в порядок, хозяева хотят сдавать от 350 евро за 3-комнатную квартиру далеко от центра. Однокомнатная квартира в центре Риги, площадью 50 кв. метров обойдется в 340 евро.

Вильнюсский рынок арендного жилья предлагает жилье в аренду по гораздо более скромным ценам, по сравнению с Ригой и Вильнюсом.

Самое интересное, что спрос на аренду недвижимости в столицах стран Балтии растет. Дело в том, что осенью сюда приезжают студенты из разных стран по недолгосрочным программам обучения Евросоюза. В том числе, по программе Erasmus.

Каждая из стран Балтии, как и всегда, идет своим путем. Потому столь разные показатели и в экономике, и в сельском хозяйстве, и в других сферах экономики.

Эстонцы решили изменить подход и в области управления недвижимостью. Было принято решение перестроить многие бывшие производственные корпуса под бюджетное жилье. Закрытые фабрики и заводы приватизировали, и после масштабной перестройки превратили в жилые дома. Е центр, конечно, не престижное место. Но все же...

В Таллинне однокомнатная квартира в таком проекте стоит от 395 евро. Двухкомнатная уже обойдется в 519 евро, и 699 за трехкомнатную.

Эстонцы — пионеры в этом деле. В Риге ничего подобного пока нет. Но в Латвии не отстают от северных соседей. В латвийском городе Валмиере, что на расстоянии 100 километров от Риги, реализуется подобный эстонскому, проект. Там квартира, площадью 46 квадратных метров, обойдется квартиросъемщикам в 239 евро в месяц.

Если есть спрос — есть и предложение. Балтийские страны, с их маленькой площадью и небольшими природными ресурсами, стараются использовать все, что у них есть, чтобы идти вперед.

Именно эти столицы выбирают для жительства многочисленные мировые банкиры, экономисты, аналитики. Здесь тихо, спокойно. А, как известно, деньги любят тишину.