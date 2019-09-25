Евгения Магда, специально для haqqin.az 01:02

Суд города Токмак (Киргизия) 18 сентября приговорил трех молодых парней к 6 месяцам лишения свободы за попытку похищения девушки с целью вступить с ней в брак. Обычай похищения невест, обыгранный в фильме Гайдая «Кавказская пленница», широко распространен в Киргизии. По разным данным, в год в стране крадут от 15 до 25 тыс. невест. Высокий сезон отлова невест в республике приходится на весну и осень – традиционно в этот период происходит и рост числа официальных бракосочетаний в стране.

В Киргизии обычай кражи невесты известен под названием «ала-качуу» (схватить и убежать). Молодые люди именно так и поступают – хватают понравившуюся девушку, заталкивают в машину и увозят, как правило, к себе домой. Там молодых уже ждут собравшиеся домочадцы. Если девушка не соглашается выйти замуж за своего похитителя и уговоры не помогают, то могут применить и силу. Впрочем, чаще похищение заканчивается свадьбой. Традиция похищения невесты, сохранившаяся у многих народов лишь как шуточный свадебный ритуал, в Киргизии превратилась в жестокую и преступную забаву. Ала-качуу уходит корнями в глубокую древность. Тогда к этой традиции прибегали в основном бедные молодые люди, которые были не в состоянии выплатить калым – выкуп родителям невесты. Или же женихи, имеющие влиятельных родственников, но желающие жениться на девушке из бедного сословия. Похищение было способом придать узаконенный вид брачным отношениям. Третий вариант, когда парень и девушка шли против воли родителей. Во всяком случае, обряд выглядел вполне пристойно и даже красиво. В советское время обычай подзабыли, а с распадом СССР и пробуждением национального духа ритуал снова вошел в обиход, правда, в извращенном виде. Впрочем, прослойка киргизов, занимающихся охотой на женщин, осталась прежней – это, как правило, люди небогатые и малообразованные. В отличие от «Кавказской пленницы», где впрочем, невеста тоже сопротивлялась, реальные истории редко заканчиваются хеппи-эндом: жертвы обычая зачастую становятся наложницами и бесплатной рабочей силой в доме похитителя. Царящая в стране бедность лишь способствует распространению дикого обряда. Размер выкупа, который обычно надо отдать родителям невесты, может составлять от 50 до 200 тыс. руб. Цена зависит от места проживания невесты, социального статуса ее семьи, внешних данных, а также от уровня ее образования. Если эта сумма является неподъемной для не слишком успешного молодого человека, возжелавшего взять в жены именно ту самую «красавицу-студентку-комсомолку», проще договориться с верными друзьями и силой увезти будущую избранницу в родное село. Там девушку будут уговаривать родные жениха, сначала расписывая его несомненные достоинства, а затем, если девушка по-прежнему отказывается идти замуж, перейдут к угрозам. Если проклятья не помогли, возможно, изнасилование, после которого «нечистая» девушка уже точно не откажется от новоявленного супруга. При этом в половине случаев будущая невеста до брака не сможет познакомиться с мужем. Обратиться за помощью в милицию решаются так и вовсе не многие. Правоохранители считают похищение невинной шалостью и даже народной традицией. Поэтому и к тем немногочисленным заявителям относятся с пренебрежением. Следователи смеются, говорят, «это любовь, не корову же украли».

Кстати, еще несколько лет назад за похищение девушки наказывали штрафом 10 до 20 тысяч сомов. В особо тяжелом случае – лишением свободы до 3 лет. За кражу коровы (домашнего скота) можно было схлопотать срок (ст. 165 УК РК) до 11 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Впрочем, и сегодня похитители невест редко попадают за решетку. Как это случилось на днях в Токмаке. Хотя можно сказать, что Даяне (имя изменено) из города Токмак повезло. Ей не только удалось отбиться от похитителей, но и добиться возбуждения уголовного дела. Даяна работала в кафе, куда зашли пообедать трое бравых джигитов. Дело было в марте 2019 года. Одному из них приглянулась молодая официантка. Ему не пришлось долго уговаривать друзей, чтобы похитить Даяну. «На следующий день парни 1993 и 1994 года рождения пришли вновь – заказали еду, выпили водки. Просидев в заведении около 2 часов, вызвали автомобиль марки «Хонда Фит» и начали осуществлять свой преступный план – схватив девушку, они потащили ее к автомобилю. В это время выбежала мать Даяны и владелец кафе. В результате драки им удалось вызволить девушку из машины и предотвратить преступление. Камеры видеонаблюдения зафиксировали инцидент», – говорится в материалах дела. Сотрудники милиции, куда обратилась мать Даяны, по горячим следам задержали похитителей. Это было 30 марта 2019 года. Следствие шло почти полгода. И только 18 сентября Токмакский суд вынес вердикт – виновны и назначил наказание в виде 6 месяцев лишения свободы. При этом наказание будет исчисляться с 30 марта – с момента, когда они были помещены под домашний арест. Для Даяны история с похищением закончилась благополучно. Но тысячи других случаев заканчиваются трагически. В прошлом году Киргизию потрясло убийство 19-летней Бурулай Турдаалыкызы. Шокирующий инцидент не привлек бы к себе столько внимания (в Киргизии за одни только сутки совершается 32 кражи невест и шесть изнасилований), если бы не место преступления – отделение ОВД Жайылского района Чуйской области, куда был доставлен похититель и его жертва. В отделении милиции пареньтсмертельно ранил девушку и позже нанес ранения и себе. После гибели Бурулай Турдаалыкызы в Бишкеке состоялся марш женщин, которые требовали ужесточить наказание за «ала-качуу» до 10 лет лишения свободы.