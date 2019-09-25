Эксперты в один голос: «Израиль и подставил Иран с ударами по саудитам»
На заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась неофициальная встреча премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Франции Эмманюэля Макрона с иранским президентом Хасаном Роухани.
Как пишет Reuters, в ходе беседы глав трех стран Макрон предложил Роухани обязательно поговорить с президентом США Дональдом Трампом, заявив, что если глава ИРИ покинет США, не встретившись с американским лидером Дональдом Трампом, это станет для него «упущенной возможностью».
Многие аналитики расценили такой шаг лидеров двух крупнейших стран Европы как несогласие с политикой Трампа в отношении Тегерана и стремлением разрядить обстановку вокруг иранской проблемы.
Политолог, сотрудник российского Института Ближнего Востока Игорь Николаев в связи с этим высказал свои мысли относительно усилий предпринятых Джонсоном и Макроном. «Британская дипломатия, - полагает он, - основывается на исключительно прагматичных позициях, которые на протяжении нескольких веков обеспечивали Лондону господство в мире. Обратной стороной этого прагматизма является потрясающий инстинкт политического самосохранения, благодаря которому британская политическая элита научилась гасить серьезные угрозы и кризисы еще на ранних их стадиях. Эти прагматизм и потрясающее политические чутье позволили Лондону раньше других стран увидеть перспективы, открывающиеся в случае нормализации отношений Ирана с Западом».
В Великобритании вполне справедливо считают, что безоглядная опора в ближневосточных делах только и исключительно на суннитские монархии и Израиль является серьезной ошибкой, поскольку нарушает принцип «не складывать все яйца в одну корзину, отмечает И.Николаев.
«Британские «шаги навстречу» Ирану – это не только согласованный с администрацией Трампа шаг, но и результат определенного консенсуса европейских элит, озабоченных дестабилизацией Ближнего Востока и несущих значительные экономические издержки от американо-иранского противостояния. Инициативы Макрона и Джонсона служат свидетельством того, что Европа сегодня видит Иран, во-первых, как активного участника ближневосточного урегулирования. Во-вторых, как экономического партнера, сотрудничество с которым может стать своеобразным лекарством от экономического кризиса. Но вместе с тем Лондон и Париж, предлагая Тегерану пряник в виде содействия в снятии санкций, расширения финансового и экономического сотрудничества, одновременно оставляют за собою и кнут в виде претензий и общей настороженности по отношению к иранскому ядерному досье», - уверен российский эксперт.
А иранский политолог Сахди Зафари в беседе с haqqin.az не скрыл, что Тегеран также заинтересован в улучшении отношений с Западом, однако не на его условиях.
«Президент США отправил в отставку советника по национальной безопасности Джона Болтона, главного антииранского «ястреба» в своей администрации и автора концепции последовательной и полной изоляции Ирана. Администрация Хасана Роухани старалась по-своему решить вопрос внутренней оппозиции, она учла запрет на прямые переговоры с американской стороной, наложенный рахбаром Али Хаменеи и подключила к организации встречи французского президента Макрона. По задумке администрации Роухани, во время встречи иранского и французского президентов в Нью-Йорке в рамках заседания Генеральной Ассамблеи ООН в комнату переговоров должен был войти Дональд Трамп и присоединиться к беседе. Такой формат обеспечил бы соблюдение запрета на переговоры, но фактически означал бы именно переговоры. Кроме того, инициатива при этом раскладе исходила бы от США и не требовала бы согласования в Иране. Теперь же, после событий в Саудовской Аравии, перспектива встречи практически сведена на нет. Дональд Трамп обвинил Иран в атаке, а Али Хаменеи заявил, что с американской стороной не будет встречи ни в каком виде и ни на каком уровне. Такая ситуация порождает серьезные сомнения по поводу того, кто же и с какой целью на самом деле мог организовать атаку на Саудовскую Аравию и, скорее всего, в нем был заинтересован Израиль», - считает Зафари.
Такого же мнения придерживается и иранская газета Hamshahri. В своем авторском материале издание отмечает, что, если рассмотреть атаку с точки зрения наличия заинтересованной стороны, то такой является одна страна – Израиль.
«Знаковым событием для Израиля стала отставка Джона Болтона, главного его союзника в администрации США по антииранскому треку. Уход президентского советника по вопросам безопасности для Израиля означал одно – потерю контроля и участия в выработке Белым домом «иранской политики». С уходом Болтона победила линия главы Федерального казначейства - министра финансов Стивена Мнучина, который призывал идти по более мягкому пути в отношении Ирана. Если посмотреть на картину и хронологию развития отношений между Тегераном и Вашингтоном, то встречу двух президентов могло провалить только одно – агрессивная выходка Ирана. Атака на Саудовскую Аравию – не просто выходка, а прямой акт агрессии против союзника США. И единственной заинтересованной стороной в такой атаке сегодня является именно Израиль, если, конечно, не считать возможным, что саудиты сами ударили по себе, потерпев убытки, которые могут достигнуть нескольких десятков миллиардов долларов. В пользу версии организации атаки Тель-Авивом говорит то, что Израиль – чуть ли не единственная страна, которая может провести такого рода атаку так, как она была проведена - точечно, минуя развитую систему ПВО Саудовской Аравии и не оставляя следов. Отсутствие последних как раз и делает Иран основным подозреваемым, как бы иранская сторона ни пыталась доказать обратное.
Если без атаки на Саудовскую Аравию Дональд Трамп, войдя в комнату переговоров Макрона и Роухани, предложил бы последнему компромиссные варианты решения части проблем в отношениях, то сейчас это будут прямые угрозы и предупреждения. Понимая это, иранская сторона сама будет стараться избежать неожиданного появления Дональда Трампа в комнате ирано-французских переговоров», - полагает автор статьи.