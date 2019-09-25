Премьер Британии намерен снова остановить работу парламента

Досрочно покинувший Генассамблею ООН премьер Британии Борис Джонсон выступил перед парламентом, который в среду вернулся к работе, передает Росбалт.

По словам Джонсона, правительство придает большое значение решению Верховного суда, который признал незаконным решение о приостановке работы парламента.

При этом премьер не исключил второй попытки отправить законодателей на отдых и призвал дождаться речи королевы.

«Я считаю, что у нас есть обширная повестка внутренних вопросов, которые необходимо рассмотреть. Я, когда это будет уместно, буду информировать королеву и палату общин об оценке значимости решения Верховного суда», — заявил Джонсон.

Ранее сообщалось, что парламент Британии в среду возобновил работу, которая была приостановлена Джонсоном. Депутаты вернутся к работе по решению Верховного суда страны, признавшего незаконными действия премьера.