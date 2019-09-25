Президент Польши призвал в ООН защитить Украину и Грузию

Он напомнил слова своего выступления, в котором предостерегал: «в мире все время доходит до актов необъяснимого варварства — этнических чисток, массовых убийств, геноцида». Президент Польши добавил, что мы сталкиваемся также с примерами вмешательства в суверенитет и территориальную целостность государств.

Президент Польши Анджей Дуда выступил на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, и его речь привлекла внимание мировых медиа. Мир, охрана окружающей среды и благополучие — вот основные тезисы выступления польского лидера.

Присматриваясь к этому, нельзя не заметить определенных исторических аналогий: и сегодня существует искушение «покупки времени» для мира путем пассивности и безропотности, а иногда буквально заключением пактов с агрессором, в собственных интересах, - сказал президент Анджей Дуда.

Президент напомнил одно из главных правил, которые были маяком для создателей ООН — never again (никогда больше — прим.авт.). Казалось бы, все мы усвоили жестокий урок Второй мировой войны. К сожалению, как показывают последние годы, то самое искушение сговора с агрессором, которое существовало тогда, есть и сегодня.

Я глубоко убежден, подчеркнул президент А.Дуда, что настало самое время очнуться от летаргии, сделать выводы из прошлого и прекратить повторение тех же самых ошибок. Президент привел примеры из Восточной части Европы, где Украина и Грузия, которые подверглись опасности, против которых проводятся действия, нарушающие их суверенитет и целостность.

Президент Дуда напомнил о роли, которую играет соблюдение международного права — общих целей, ценностей и норм. - Право не служит исключительно государствам, а всему человечеству и каждой личности отдельно, отметил он и добавил - «нет мира без закона». Он подчеркнул, что надо помнить о правах детей, людей с особыми потребностями, представителей религиозных меньшинств и уважать свободу вероисповедания.

Второй важной темой выступления президента Польши была охрана окружающей среды. Эта часть выступления была как бы ответом официальной Варшавы на недавние упреки в адрес Польши президента Франции Макрона и жесткого комментария замминистра иностранных дел Польши.

Он также назвал конкретные 5 шагов по уменьшению выбросов углекислого газа, которые начинают внедряться в Польше. Это ограничение эмиссии в частных домашних хозяйствах, в общественном транспорте, программа увеличения лесных насаждений, планы адаптации городов к изменению климата, а также программа изменения хозяйственной сферы бывшего угольного региона Шлёнска (Нижняя Силезия — РЕД.).