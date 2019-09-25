Сопредседатели о переговорах Мамедъярова и Мнацаканяна

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов, Стефан Висконти и Эндрю Шефер) и главы МИД Азербайджана и Армении - Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян обсудили дополнительные меры по снижению напряженности в зоне нагорно-карабахского конфликта, говорится в заявлении посредников, опубликованном на сайте ОБСЕ.

Сопредседатели отметили положительные результаты усилий сторон по минимизации насилия в летний период, включая использование существующих прямых каналов связи, и выразили глубокое сожаление по поводу недавнего инцидента (убийство азербайджанского солдата на линии фронта), отмечается в заявлении.

В заявлении также отмечается, что сопредседатели проинформировали министров двух стран о своей деятельности после совместной встречи в Вашингтоне в июне, включая недавние консультации в Париже и Женеве по гуманитарным аспектам и аспектам безопасности, связанным с нагорно-карабахским конфликтом.

Сопредседатели также отметили, что намерены посетить регион в ближайшее время.