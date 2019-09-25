Ночные автобусы в Азербайджане возобновят свою работу

Данное решение принято с учетом осуществления за последние 10 лет ремонтно-восстановительных работ в дорожной инфраструктуре, проведения высокими темпами капитального и текущего ремонта на автомагистралях, строительства коридоров «Север-Юг» и «Восток-Запад» на современном уровне. Кроме того, были взяты за основу временные ограничения для пассажиров, прибывающих в столицу из регионов в связи с проведением в стране крупных международных мероприятий, обновление автотранспортного парка более современными, комфортабельными автобусами (междугородные перевозки). Также были приняты во внимание обращения пассажиров о восстановлении ночных рейсов в целях удовлетворения спроса населения на междугородные пассажирские перевозки в ночное время и предотвращения незаконных пассажирских перевозок.

Согласно принятому решению, Государственная служба автомобильного транспорта дало поручение Бакинскому международному автовокзальному комплексу соблюдать все правила безопасности и учитывать все риски при организации рейсов, подписаны соответствующие договоры. С 1 октября в тестовом режиме возобновятся ночные рейсы по маршрутам Баку-Гянджа-Баку, Баку-Красный мост-Баку, Баку-Мингячевир-Баку и Баку-Тертер-Баку, которые будут выполняться вместительными, современными и комфортабельными автобусами Neoplan немецкой фирмы MAN.