Трамп запретил властям Ирана и Венесуэлы въезд в США

"Правительство Ирана является государственным спонсором терроризма, а Корпус стражей исламской революции, включая его силы, поддерживает террористов и непосредственно участвует в террористических актах. Иран произвольно задерживает граждан США. Иранский режим способствует гуманитарному кризису, угрожает своим соседям, угрожает международному судоходству и проводит разрушительные кибератаки", - говорится в распространенном Белым домом распоряжении американского президента.

"Учитывая, что такое поведение угрожает миру и стабильности на Ближнем Востоке и за его пределами, я решил, что в интересах Соединенных Штатов принять меры по ограничению и приостановке въезда в Соединенные Штаты в качестве иммигрантов или неиммигрантов высокопоставленных правительственных должностных лиц Ирана и их ближайших родственников", - подчеркнул Трамп.

Отдельным распоряжением аналогичные меры вводятся в отношении правительственных чиновников президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Однако в нем оговаривается, что это не распространяется на тех, "кто прекращает эти действия и предпринимает конкретные шаги, чтобы помочь Венесуэле вернуться в статус демократической страны".