Молодой человек по имени Мусеиб Ализаде в этом году успешно выдержал экзамены и поступил на факультет своей мечты - факультет биологии Бакинского Государственного Университета. Первым делом Мусеиб поспешил в Центральный Таможенный Госпиталь, чтобы поделиться этой радостной вестью с врачом, который три года назад, без преувеличения, подарил ему вторую жизнь. Мусеибу хотелось обрадовать дорогого ему человека, который совсем недавно совершил чудо: мастерским росчерком хирург положил конец его страданиям и мучениям, сделал так, чтобы донорская почка стала родной.

Др. Мирджалал Казыми, известный в Азербайджане врач-трансплантолог, снискавший себе заслуженную славу не только в стране, но и в регионе, был очень тронут увидеть новоиспеченного студента. В который раз он ощутил то непередаваемое чувство счастья и гордости за то, что вернул к жизни больного человека. Не просто вернул, а подарил ему возможность наслаждаться нормальной жизнью обычного человека, возможность учиться, работать, общаться...

«Когда Мусеиб поступил в больницу, ему было 14 лет, - поделился с нами знаменитый трансплантолог. – Уже более полугода этот юноша подвергался гемодиализу. Состояние страдающего от почечной недостаточности Мусеиба не обнадеживало - он не общался со сверстниками, не посещал занятий. Единственным шансом сохранить ему жизнь являлась операция по трансплантации почки. Донором почки для Мусеиба стал его отец, - вспоминает др. Казыми, - и мы успешно провели трансплантацию органа. Новость, что Мусеиб стал студентом, очень обрадовала всю нашу команду. В связи с этим мы поздравляем Мусеиба, желаем ему успехов в учебе и, самое главное, крепкого здоровья».

Д-р Казыми верит, что случай с Мусеибом, который 3 года назад страдал от почечной недостаточности, перенес сложнейшую операцию по пересадке почки, а сегодня поступил в ВУЗ и стал студентом, еще раз подтверждает, что операция по трансплантации почки является операцией по спасению жизни человека, в некоторых случаях - единственным шансом сохранить ему здоровье. По убеждению трансплантолога, благодаря именно этой операции пациент может вернуться к нормальной жизни и стать полноценным членом общества.