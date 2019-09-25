США отказали Рогозину в визе

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что США отказали ему в визе для участия в конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщает «Интерфакс».

Рогозин отметил, что «привык к неадекватности санкционных действий США», поэтому не стал выяснять, по какой причине ему не позволили вступить на территорию Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили отомстить за невыдачу виз делегации ООН запретом грин-карт.