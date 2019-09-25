Глава ОПЕК: Саудовская Аравия почти восстановила добычу нефти

Саудовская Аравия почти восстановила уровень добычи нефти, наблюдавшийся до атак на нефтяные объекты госкомпании Saudi Aramco, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо, выступая на XII Евразийском форуме Kazenergy "Будущее источников энергии: инновационный рост" в столице Казахстана, передает агентство Bloomberg.

По его словам, инцидент с нападением на НПЗ остался в прошлом. "Можем выдохнуть с большим облегчением, что этот несчастный случай позади", - цитирует Баркиндо РИА Новости.

Также Баркиндо сообщил, что Саудовская Аравия намерена сохранить запланированный уровень добычи. В королевстве, практически полностью восстановив основную массу добычи, уже начали предпринимать меры по ремонту пострадавших предприятий, отметил Баркиндо.