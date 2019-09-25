Нефть стабилизировалась после слов Трампа

Стоимость «черного золота» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов стабилизировались после падения по итогам предыдущей сессии, обусловленного ростом запасов топлива в США, а также сигналами быстрого восстановления Саудовской Аравией нефтяных объектов, пострадавших от атаки беспилотников 14 сентября.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в четверг составляет $62,36 за баррель, сообщает Интерфакс.

Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,01 (0,02%) - до $56,48 за баррель.

Поддержку рынку оказало заявление президента США Дональда Трампа о том, что торговое соглашение с Китаем может быть заключено раньше, чем думают многие. Накануне Трамп заявил, что видит "хорошие шансы" на достижение соглашения с КНР, добавив, что Пекин уже начал наращивать закупку в Штатах таких продуктов, как говядина и свинина.