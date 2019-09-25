Главы МИД Азербайджана и Грузии обсудили границу

В рамках проходящей в Нью-Йорке 74-й сесии Генассамблеи ООН министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани встретился с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым. Информацию об этом распространил МИД Грузии.

На встрече были обсуждены вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, еще раз подчеркнуто наличие стратегического партнерства и добрососедских отношений между Азербайджаном и Грузией.