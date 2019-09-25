Бердымухамедова признали почетным старейшиной Туркмении
В Туркмении в ходе заседания Халк маслахаты (Народного совета) президенту Гурбангулы Бердымухамедову присвоили звание почетного старейшины (hormatly il ýaşulusy), сообщило издание InfoAbad.
Постановление о присвоении звания зачитала председатель меджлиса (парламента) Гульшат Маммедова. Было объявлено, что Бердымухамедова решили признать почетным старейшиной «за образцовый созидательный, добросовестный и самоотверженный труд на благо Родины, а также учитывая многочисленные просьбы и предложения, поступающие от общественных организаций и наших граждан, работающих в различных отраслях производства».
В ходе церемонии президент облачился в национальную одежду — дон (халат) и тельпек (головной убор).