Бердымухамедова признали почетным старейшиной Туркмении

Постановление о присвоении звания зачитала председатель меджлиса (парламента) Гульшат Маммедова. Было объявлено, что Бердымухамедова решили признать почетным старейшиной «за образцовый созидательный, добросовестный и самоотверженный труд на благо Родины, а также учитывая многочисленные просьбы и предложения, поступающие от общественных организаций и наших граждан, работающих в различных отраслях производства».

В ходе церемонии президент облачился в национальную одежду — дон (халат) и тельпек (головной убор).