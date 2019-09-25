Апшеронский поселок превратили в свалку, а чиновники разводят руками фото, видео
В Апшеронском районе в селе Мамедли земельный участок, площадью в несколько гектаров, превращен в свалку. Каждый вечер вереницы машин сбрасывают сюда мусор.
Жители улицы Мубариза Зейналова в своем обращении в редакцию haqqin.az жалуются, что по ночам этот мусор на свалке жгут и из-за дыма в домах просто нечем дышать. А в ветреную погоду подожженный ночью мусор продолжает тлеть весь следующий день.
По словам жителей села, они все лето жаловались на то, что территорию вокруг их села засоряют и здесь постоянно жгут мусор. Свои жалобы они направляли в муниципалитет села Мамедли и в исполнительную власть Апшеронского района, однако никаких мер принято не было. Там жителям села предложили нести ночное дежурство на свалке и записывать номера машин, привозящих мусор. Жители на протяжении нескольких ночей действительно дежурили на свалке, но именно в эти ночи никто на свалке так и не появился.
Жители села говорят, что помимо вони и гари от этой свалки, им пришлось столкнуться с нашествием крыс и ворон.
«Наш двор появился здесь 10-15 лет назад, всего здесь около 100 домов. Большинство из нас купили здесь земельный участок и построили дом из-за свежего воздуха на этой территории. А сейчас из-за вони и гари нам нечем дышать. А стаи ворон и полчища крыс в деревне стали обыденным явлением. И если раньше в домах не было ни крыс, ни мышей, то сейчас и сильнодействующие лекарства не помогают», - говорят жители улицы Мубариза Зейналова.
Жалобщики представили редакции видео- и фотоматериалы. На них ясно видно, что большую территорию превратили в свалку, дым от подожженного мусора распространяется по округе.
Сотрудница сельского муниципалитета, не пожелавшая представиться, заявила, что не будет отвечать на наши вопросы, пока мы не назовем ей имена и адреса жалобщиков.
«Потому что их жалоба в СМИ, после того как они уже жаловались нам, недопустима», - заявила чиновница и положила трубку.
На наши последующие звонки она заявляла, что ни председателя муниципалитета, ни его заместителей на месте нет, и они свяжутся с нами, если посчитают нужным.
В представительстве ИВ Апшеронского района по сельским административным территориям также не пожелали ответить на наши вопросы.
Глава пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова сказала, что по жалобе жителей села Мамедли будет проведена проверка, о результатах которых общественность будет оповещена в кратчайшие сроки.