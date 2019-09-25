Ульвия Худиева 11:41

В Апшеронском районе в селе Мамедли земельный участок, площадью в несколько гектаров, превращен в свалку. Каждый вечер вереницы машин сбрасывают сюда мусор. Жители улицы Мубариза Зейналова в своем обращении в редакцию haqqin.az жалуются, что по ночам этот мусор на свалке жгут и из-за дыма в домах просто нечем дышать. А в ветреную погоду подожженный ночью мусор продолжает тлеть весь следующий день.

По словам жителей села, они все лето жаловались на то, что территорию вокруг их села засоряют и здесь постоянно жгут мусор. Свои жалобы они направляли в муниципалитет села Мамедли и в исполнительную власть Апшеронского района, однако никаких мер принято не было. Там жителям села предложили нести ночное дежурство на свалке и записывать номера машин, привозящих мусор. Жители на протяжении нескольких ночей действительно дежурили на свалке, но именно в эти ночи никто на свалке так и не появился. Жители села говорят, что помимо вони и гари от этой свалки, им пришлось столкнуться с нашествием крыс и ворон. «Наш двор появился здесь 10-15 лет назад, всего здесь около 100 домов. Большинство из нас купили здесь земельный участок и построили дом из-за свежего воздуха на этой территории. А сейчас из-за вони и гари нам нечем дышать. А стаи ворон и полчища крыс в деревне стали обыденным явлением. И если раньше в домах не было ни крыс, ни мышей, то сейчас и сильнодействующие лекарства не помогают», - говорят жители улицы Мубариза Зейналова.