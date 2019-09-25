Эрдоган: С-400 не должны помешать отношениям Турции и США

Поставки российских зенитных ракетных комплексов С-400 в Турцию однозначно не должны нанести ущерба отношениям Анкары и Вашингтона, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью американскому телеканалу Fox News.

По его словам, комплексы С-400 предназначены для обороны, и Анкара в них нуждается. Турецкий лидер отметил, что российские С-300 развернуты в Греции, Болгарии и Словакии, которые, так же как и Турция, являются членами НАТО.

«Подобное оружие у этих стран воспринимается нормально, а как дело доходит до Турции, ситуация меняется. Интересно, почему?» — спрашивает Эрдоган.

Турецкий лидер также затронул тему участия Турции в программе создания истребителей пятого поколения F-35. По его словам, четыре или пять этих боевых машин были готовы для передачи Анкаре, но «в последний момент в Вашингтоне объявили, что передача самолетов не состоится. Подобный подход не подобает США как стратегическому партнёру Турции».

Эрдоган напомнил, что Турция является не покупателем многоцелевых истребителей F-35, а одной из девяти стран - участниц программы, которая уже перечислила на ее реализацию 1,4 миллиарда долларов.