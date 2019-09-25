Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в восточной части Пакистана на границе с Индией, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно информации, эпицентр стихии располагался в 23 км к северо-востоку от города Джелам, где проживают около 165 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Отметим, что 24 сентября в этом регионе произошло землетрясение магнитудой 5,8, жертвами которого стали 38 человек, 646 пострадали.