«В мир безналичных расчетов» от Банка Республика и Ассоциации банков

Целью конкурса является повышение осведомленности общественности о безналичных расчетах, изучение международного опыта в этой сфере и поиск путей его стимулирования.

Банк Республика и Ассоциация банков Азербайджана (АБА) объявляют конкурс для студентов «В мир безналичных расчетов» в двух номинациях: «Лучшая статья» и «Лучшее видео».

Конкурс охватит следующие направления:

• Преимущества формирования безналичного общества;

• Каковы ключевые факторы построения безналичного общества?

• Кампании по продвижению безналичных платежей среди населения;

• Безопасность безналичных расчетов в сравнении с наличными платежами;

• Экономическая важность безналичных расчетов.

Более подробную информацию об условиях конкурса можете найти здесь.

Желающие принять участие в конкурсе могут отправить свои работы до 25 октября 2019 года по адресу [email protected]

Статьи и видеоролики будут оцениваться профессиональным жюри. Победители будут награждены денежными призами и дипломами на IV Международном банковском форуме «Безналичная экономика: на пути к устойчивому банковскому делу», который состоится 6-7 ноября в Баку.

Более подробную информацию о конкурсе можно получить на официальном сайте, фейсбук-странице банка или позвонив по номеру 144.