«В мир безналичных расчетов» от Банка Республика и Ассоциации банков
Банк Республика и Ассоциация банков Азербайджана (АБА) объявляют конкурс для студентов «В мир безналичных расчетов» в двух номинациях: «Лучшая статья» и «Лучшее видео».
Целью конкурса является повышение осведомленности общественности о безналичных расчетах, изучение международного опыта в этой сфере и поиск путей его стимулирования.
Конкурс охватит следующие направления:
• Преимущества формирования безналичного общества;
• Каковы ключевые факторы построения безналичного общества?
• Кампании по продвижению безналичных платежей среди населения;
• Безопасность безналичных расчетов в сравнении с наличными платежами;
• Экономическая важность безналичных расчетов.
Более подробную информацию об условиях конкурса можете найти здесь.
Желающие принять участие в конкурсе могут отправить свои работы до 25 октября 2019 года по адресу [email protected]
Статьи и видеоролики будут оцениваться профессиональным жюри. Победители будут награждены денежными призами и дипломами на IV Международном банковском форуме «Безналичная экономика: на пути к устойчивому банковскому делу», который состоится 6-7 ноября в Баку.
Более подробную информацию о конкурсе можно получить на официальном сайте, фейсбук-странице банка или позвонив по номеру 144.