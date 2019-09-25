На встрече министр рассказал о работе, проделанной министерством, по связям с общественностью.

Министр подчеркнул, что в Государственной стратегии по развитию образования особое внимание уделяется формированию эффективного механизма для получения общественной поддержки в решении вопросов образования, и недавно созданный Общественный совет будет играть важную роль в этом отношении.

Основной целью создания Совета является повышение прозрачности деятельности министерства, расширение связей с общественностью в сфере образования и деятельности по повышению просвещения общественности.

Выступающие на встрече члены Общественного совета отметили, что оправдают доверие общественности к ним, а также будут способствовать более эффективному обсуждению различных вопросов, связанных с образованием, и их решению. Также были обсуждены вопросы организации деятельности Совета.

Затем министр образования вручил присутствующим членские удостоверения Общественного совета.