Səba впервые в Азербайджане выращивает гибридную кукурузу

Компания Səba впервые в Азербайджане приступила к выращиванию гибридной кукурузы и оригинальных соевых семян, сообщили haqqin.az в пресс-службе компании.

Впервые в Азербайджане с целью получения гибридных семян на полях компании Səba в Кюрдамире были засеяны сорта кукурузы «мать» и «отец», приобретенные у BC Institute. В ближайшие дни там будут получены первые гибридные семена.

Эти инвестиции компании позволят избавиться от импорта подобных продуктов и в будущем получить хорошую прибыль. На прошлой неделе руководство компании Səba побывало в главном офисе BC Institute в Загребе, где договорились о создании совместной компании SERRA Toxum. Партнеры положительно встретили желание создать в Азербайджане предприятие по обработке гибридных семян и обещали оказать необходимую поддержку.

Помимо нового участка, компания Səba ждет высокой урожайности и с традиционного посевного сезона.

«Мы начали заниматься посевами в 2012 году, в 2018 году добились желаемого результата по урожайности. У нас большие ожидания и от 2019 года», - сказали в компании.

На полях общей площадью в 10 тысяч гектаров, расположенных в Бейлаганском, Агджабединском, Физулинском, Агсуинском и Кюрдамирском районах, компания Səba выращивает пшеницу, кукурузу, сою, сахарную свеклу и др. Компании удалось собрать свыше 15 тысяч тонн кукурузы, 3 тонн ячменя и около трех тонн пшеницы.

Помимо минеральных удобрений, компания Səba использует и органические удобрения собственного производства, которые повышают плодородность почвы и экономят использование воды. В частности, это позволило впервые в Азербайджане выращивать на больших площадях и сократить импорт в Азербайджан.

Компания Səba является крупнейшим производителем бройлерных куриц в Азербайджане. Компания кормит выращиваемую курицу кукурузой и соей, которые сама и выращивает. Большую урожайность полей компании обеспечивают органические удобрения.