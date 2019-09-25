Оперативное и качественное обслуживание клиентов от Nar

За шесть месяцев около 4,2 млн звонков в информационно-справочную службу 777 были обработаны в среднем за 23 секунды. Благодаря высокому качеству обслуживания, предоставляемого Nar, 87% абонентов, обратившихся в информационно-справочную службу, высоко оценили уровень клиентского обслуживания. За шесть месяцев 2019 года через соцсети оператора мобильной связи было получено более 115 тысяч запросов. Команда по соцсетям Nar ответила на 95% этих запросов в течение одной минуты.

Nar обеспечивает индивидуальный подход к клиентам и уделяет особое внимание требованиям каждого абонента. Помимо услуг и высокоскоростной сети, оператор мобильной связи предоставляет пользователям высококачественное клиентское обслуживание с помощью различных платформ.

Приложение «Nar+», +», которое продолжает ориентированную на клиента стратегию и реализует функцию обслуживания клиентов, позволяет легко управлять аккаунтом, постоянно контролировать номер и быть в курсе всех услуг и продуктов.

Являясь надежным партнером абонентов, Nar реализует свою клиент-ориентированную стратегию, которая ведет к повышению уровня удовлетворенности клиентов. Благодаря качественному обслуживанию, предлагаемому абонентам, Nar продемонстрировал лучший показатель лояльности клиентов среди остальных операторов, впервые за 2 года.

Более подробную информацию о клиентских услугах мобильного оператора можно получить на сайте nar.az.