Лавров: «Россия готовит сюрприз США»
Ответ Москвы на невыдачу США виз части российской делегации на Генассамблее ООН готовится, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров российскому «Первому каналу».
«Ответ будет... Меры мы подготовим. Не лишайте нас возможности сделать сюрприз», - сказал российский министр, передает ТАСС.
Накануне десять членов российской делегации, в том числе глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, которые должны были принять участие в работе ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, не получили визы и не смогли вылететь в Нью-Йорк.