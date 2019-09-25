Кремль о желании Лукашенко отправить миротворцев в Донбасс
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном введении белорусских миротворцев на юго-восток Украины. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 26 сентября.
По словам Пескова, минскими договоренностями это не предусмотрено, и необходимо понять отношение участников конфликта к предложению белорусской стороны.
Ранее в четверг президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы.