Трамп опять отказал во встрече Пашиняну

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и его супруга Анна Акопян в Нью-Йорке приняли участие в организованном от имени президента США Дональда Трампа приеме в честь руководителей делегаций, участвующих в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении.

Армянский премьер разместил на своей странице в Facebook фотографию с президентом США Дональдом Трампом.