Лукашенко: «Для меня свято: Украина должна быть единой и неделимой»

«Для меня свято: Украина должна быть единой и неделимой», — подчеркнул белорусский лидер, добавив, что «на этой платформе в горячие ооновские дни или без них мы будем строить отношения с нашими соседями, и прежде всего с нашей Украиной», передает «БелТА».

Белорусский лидер напомнил, что не раз говорил о том, что его страна «крайне заинтересована в прочном мире и стабильности у наших украинских друзей»: «Эта позиция базируется не только на платформе добрососедства. Нынешний конфликт на востоке Украины — это боль в сердцах и белорусов. Наша боль».

Лукашенко подчеркнул, что Минск делает и продолжит делать все от него зависящее для достижения мира в Украине: «От обеспечения работы трехсторонней контактной группы в Минске, оказания гуманитарной помощи до участия в восстановлении инфраструктуры Донбасса».

Говоря о более националистически настроенных жителях Западной Украины, белорусский лидер заметил: «А что, россияне не националистичны по отношению к своей стране. Или мы менее националистичны, если речь идет о стране?».