УЕФА посадит в Азербайджане 50 тысяч деревьев

На недавнем заседании Исполкома УЕФА в Любляне было решено посадить 600 тысяч деревьев в 12 странах Европы, которые примут матчи финальной стадии чемпионата Европы-2020.

В каждом из 12 государств, в том числе и в Азербайджане, будет посажено по 50 тысяч деревьев.

Президент УЕФА Александр Чеферин объявил о начале большой кампании для борьбы с возможными изменениями климата и выразил уверенность, что данная акция поможет всем 12 странам - хозяевам Евро-2020.