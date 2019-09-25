Умер Жак Ширак

Умер экс-президент Франции Жак Ширак, сообщают французские СМИ.

«Президент Жак Ширак мирно скончался сегодня утром в кругу своей семьи», — цитирует Franceinfo слова мужа дочери Ширака, Клод.

Жак Ширак руководил страной с 1995 по 2007 год. До этого на протяжении 18 лет занимал пост мэра Парижа.

В 2005 году политик перенес тяжелый инсульт. После этого он еще несколько раз попадал в больницу, в том числе в течение двух недель в декабре 2015 года. В сентябре 2016 года Ширак был госпитализирован с легочной инфекцией.