Евгений Бай, спецкор, Вашингтон 13:52

То, чего долго добивались демократы в Конгрессе США, свершилось: лидер демократического большинства в палате представителей Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа. "Лед тронулся", почти словами Остапа Бендера охарактеризовал сложившуюся ситуацию влиятельный колумнист газеты Washington Post Дана Милбэнк. Но кто будет командовать парадом? Пелоси в течение всего последнего года упорно сопротивлялась попыткам однопартийцев начать импичмент против Трампа. По ее словам этот процесс "приведет к еще большему разделению нации", поэтому "он того не стоит". "Мы не можем вступить в схватку со скунсом", - сказал она своей партии вскоре после победы на промежуточных выборах 2018 года. Пелоси имела в виду, что такая борьба может сильно испачкать самих демократов. Что же изменилось теперь?

Казус Байдена Раньше демократы, стремящиеся свалить Трампа, надеялись на выводы независимого прокурора Роберта Мюллера, который расследовал предполагаемый сговор президента с Россией в период избирательной кампании 2016 года. Но в 448-страничном докладе Мюллера не было вывода, который однозначно свидетельствовал бы, что Трамп нарушил закон. Да, там было сказано, что президент и его команда приветствовали помощь России Трампу и последний даже мог чинить препятствия исполнению правосудия. Но вот самого сговора не было. Сейчас ситуация иная. Теперь Трамп пытается с помощью Зеленского вытащить грязное белье сына своего главного конкурента на выборах 2020 года, а в обмен обещает предоставить Украине военную помощь в размере 391 миллиона долларов, которая была давно утверждена, но так и не предоставлена Киеву. Как считает большинство экспертов в Вашингтоне, это грозит президенту гораздо большими неприятностями, чем контакты с русскими. "Здесь больше компрометирующего материала на Трампа, - говорит Джефф Гэрин, социолог-демократ. - Эта история более понятна нации. В конечном итоге сам Трамп не говорит: "Ничего не случилось" и признает, что обсуждал с Зеленским Байдена. И ни у кого нет сомнений, что он лично вовлечен в эту историю". Как заявила Нэнси Пелоси, президент "предал интересы лидера зарубежного государства, чтобы тот нанес вред его, Трампа, главному политическому оппоненту. И таким образом позволил вмешаться в президентские выборы, чью целостность президент "также предал". "Трамп и демократы в Конгрессе перешли Рубикон, - констатирует Washington Post, но никто в американской столице не может сделать прогноза о том, к чему это приведет. "Я могу лишь сказать, что вся эта история будет важным фактором выборов 2020 года", - утверждает Дэн Сина, который был руководителем кампании демократов на промежуточных выборах в Конгресс 2018 года.

Трамп готов к бою Как пишет в New York Times именитый журналист Питер Бейкер, все происходящее напоминает сюрреалистическую картину. Трамп, который сейчас принимает участие в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, одновременно изображает из себя мирового лидера, озабоченного проблемами человечества, но в промежутках между встречами с главами Великобритании, Индии, Ирака и других государств собирает своих советников с тем, чтобы решить, каковы должны быть их дальнейшие шаги по спасению его репутации в собственной стране. "Он знал, что это произойдет, - пишет Бейкер. – Он предчувствовал, что этого просто невозможно будет избежать. В конечном итоге ни один американский президент не сталкивался с угрозой импичмента еще накануне своей инаугурации". Трамп в своей привычной манере говорит о "новом витке охоты на ведьм", но он готов сражаться, чтобы спасти свое президентство, и утверждает, что этот скандал может даже помочь ему добиться переизбрания в 2020 году. По американской конституции инициировать процедуру импичмента может простое большинство членов палаты представителей, то есть 226 человек. Сейчас Нэнси Пелоси поддержали 204 человек, 131 выступили против, 99 не огласили своей позиции. Но, как говорят вашингтонские эксперты, демократы почти наверняка наберут большинство. Только за минувшие сутки к тем, кто требуют импичмента, присоединились 20 человек. Проблема для демократов в том, что так же наверняка их усилия бойкотируют в находящемся под контролем республиканцев Сенате, где уже потребуется согласие двух третей членов верхней палаты. Сейчас Трамп убежден, что в Сенате не наберется двух третей, чтобы выдворить его из Белого дома. Но и здесь есть свои нюансы. Рейтинг выстоявшего Клинтона никогда не опускался ниже 60 процентов, а когда над ним нависла тень импичмента из-за пошлой истории с практиканткой Белого дома Моникой Левински этот рейтинг даже поднялся до 73 процентов. Нынешний рейтинг Трампа колеблется в районе 43 процентов. На его стороне поддержка 91 процента республиканцев, но в целом нация порядком устала от его выкрутасов. Дана Милбэнк в Washington Post перечисляет прегрешения 45 президента Америки. Их, по его мнению, не менее 17. Среди них - увольнение директора ФБР за то, что тот отказался отменить расследование в отношение близкого помощника президента, неоднократно допускал утечки секретной информации, которая в конце концов попала в руки иностранным разведкам, не являлся на встречу с прокурором, который расследует его попытки избежать уплаты налогов, прессинговал федеральные агентства и международные организации, чтобы они вкладывали деньги в его частные компании. И так далее и тому подобное. Америка замерла в ожидании Похоже, что чаща терпения американцев стала переполняться, и это нашло отражение в результатах социологических прогнозов. Абсолютно все они дают победу Джозефу Байдену над Дональдом Трампом. Некоторые с небольшим разрывом - в один или два процентов. Другие прогнозируют (данные на конец сентября), что Байден получит на 8-10 процентов голосов больше, чем Трамп.