Синоптики о погоде на завтра: почти лето
В пятницу в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Умеренный северо-западный ветер утром сменится на северо-восточный, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на полуострове ночью составит 15-19, днем 24-27 градусов тепла, в Баку ночью 17-19, днем 25-27 градусов тепла.
Атмосферное давление в пределах нормы - 761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.
В регионах Азербайджана в основном без осадков, однако в некоторых северных и восточных районах возможны ливни, грозы, град. Ночью и утром местами туман. Ветер западный, местами с усилением.
Температура воздуха ночью 15-20, днем 26-31 градус тепла, в горах ночью 8-13, днем 16-21 градус тепла.