Azercell избрали «Телекоммуникационной компанией года»

Успешная реализация широкомасштабных проектов по усилению и расширению сети по всей стране, вклад в развитие телекоммуникационного сектора страны, образцовое обслуживание клиентов, инновационные решения и богатая база продуктов, а также реализуемые социальные инициативы послужили залогом успеха компании.

Провайдер цифровых решений и лидирующий оператор мобильной связи страны Azercell Telekom удостоен престижной международной премии в области бизнеса Stevie. На основе оценки жюри по итогам и достижениям 2018 года Azercell в очередной раз выиграл бронзовую премию Stevie в номинации «Телекоммуникационная компания года».

Напомним, благодаря своей успешной деятельности Azercell завершил 2018 год на лидирующей позиции с рыночной долей 49%. В этот период компания установила более чем 800 4G станций в 30 регионах страны. В результате число пользователей 4G сети Azercell превысило 1 миллион, а использование услуг передачи данных достигло 13 петабайтов. Только в 2018 году компания инвестировала 59,5 миллиона долларов США в развитие телекоммуникационного сектора страны.

Следует отметить, что к процессу оценки премии Stevie, учрежденной в 2002 году, привлекаются около 1000 специалистов, включая предпринимателей, руководителей бизнес-структур и бизнес-тренеров.

Основной целью премии Stevie является признание и награждение успешных компаний со всего мира. Миссия премии заключается в улучшении позиций образцовых организаций, а также оценке деятельности специалистов, отличившихся среди СМИ, бизнес-кругов и общественности.