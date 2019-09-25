Власти Азербайджана дали зеленый свет оппозиционному Meydan TV
Верховный суд отменил решение, подразумевающее блокирование сайта оппозиционного интернет-телеканала Meydan TV. Об этом на своей странице в соцсети Facebook заявил юрист Халид Агалиев.
В мае 2017 года Сабаильский районный суд принял решение о блокировании сайтов газеты «Азадлыг», радио «Азадлыг», программ «Азербайджан сааты» и Meydan TV.
Бакинский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу, после чего была подана кассационная жалоба в Верховный суд.
«10 сентября Верховный суд рассмотрел кассационную жалобу без участия стороны-жалобщика. Решение Бакинского апелляционного суда было отменено. Таким образом, Бакинский апелляционный суд снова рассмотрит решение о блокировке сайта Meydan TV.