Власти Азербайджана дали зеленый свет оппозиционному Meydan TV

Верховный суд отменил решение, подразумевающее блокирование сайта оппозиционного интернет-телеканала Meydan TV. Об этом на своей странице в соцсети Facebook заявил юрист Халид Агалиев.

В мае 2017 года Сабаильский районный суд принял решение о блокировании сайтов газеты «Азадлыг», радио «Азадлыг», программ «Азербайджан сааты» и Meydan TV.

Бакинский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу, после чего была подана кассационная жалоба в Верховный суд.

«10 сентября Верховный суд рассмотрел кассационную жалобу без участия стороны-жалобщика. Решение Бакинского апелляционного суда было отменено. Таким образом, Бакинский апелляционный суд снова рассмотрит решение о блокировке сайта Meydan TV.

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