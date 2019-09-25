Пожар на химзаводе во Франции: закрыты все школы видео
На северо-западе Франции в городе Руане и ближайших муниципалитетах закрыты все учебные заведения и детские сады. Местным жителям рекомендовано не покидать свои дома из-за горящего химического завода.
Flames fill the sky as immense mass of black smoke rises over Normandy during blaze at chemical plant in Rouen, France. https://t.co/y2NgSH7LCi pic.twitter.com/F3Co9cPjKG— ABC News (@ABC) September 26, 2019
По данным экстренных служб, огонь вспыхнул в ночь на четверг. О пострадавших пока не сообщается. Площадь возгорания не уточняется. Место ЧП оцеплено, в тушении участвуют около 200 пожарных, ожидается подкрепление.
Химический завод Lubrizol относится к категории SEVESO — находится под особым надзором властей в связи с наличием потенциально опасного сырья, пишет Le Parisien. По предварительным данным, возгорание произошло в помещении с упакованными смазочными материалами.
Отмечается, что сажа от пожара может нанести вред здоровью человека, при попадании на кожу ее следует тщательно смыть.