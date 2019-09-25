На северо-западе Франции в городе Руане и ближайших муниципалитетах закрыты все учебные заведения и детские сады. Местным жителям рекомендовано не покидать свои дома из-за горящего химического завода.

По данным экстренных служб, огонь вспыхнул в ночь на четверг. О пострадавших пока не сообщается. Площадь возгорания не уточняется. Место ЧП оцеплено, в тушении участвуют около 200 пожарных, ожидается подкрепление.

Химический завод Lubrizol относится к категории SEVESO — находится под особым надзором властей в связи с наличием потенциально опасного сырья, пишет Le Parisien. По предварительным данным, возгорание произошло в помещении с упакованными смазочными материалами.

Отмечается, что сажа от пожара может нанести вред здоровью человека, при попадании на кожу ее следует тщательно смыть.