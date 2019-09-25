Хаменеи: На Европу надеяться нельзя

Европа придерживается санкций США, и Тегерану не стоит связывать свои надежды с европейцами относительно ядерной сделки, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте верховного лидера, передает РИА Новости.

"Европейцы, несмотря на собственные обещания, в реальности придерживаются санкций США, они не сделали ни одного шага, и сомневаюсь, что сделают. В связи с этим необходимо полностью перестать надеяться на европейцев", - заявил Хаменеи.

Он добавил, что, несмотря на то, что европейцы выступают в роли посредников, на деле "они говорят длинные речи, но все их слова абсурдны".