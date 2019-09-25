В парламенте Грузии заседание юридического комитета было прервано после того, как независимый депутат Эка Беселия ударила своего бывшего соратника, члена правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Вано Зардиашвили, пишет Sputnik-Грузия.

Инцидент произошел во время обсуждения одного из кандидатов в судьи Верховного суда Грузии. Беселия не понравилось то, что Зардиашвили упомянул ее в разговоре с другим депутатом.

Между ними завязалась словесная перепалка, и Беселия ударила своего обидчика.

На требование Давида Матикашвили, который вел заседание, вывести Беселия из зала, она устроила скандал, выкрикивая в адрес Зардиашвили "подонок". Был объявлен перерыв, а депутаты продолжили ругаться.