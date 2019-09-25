Меркель: Твиты Трампа заменили нам СМИ

Президент США Дональд Трамп добился того, что его твиты превратились в настоящие официальные заявления для прессы, сказала канцлер Германии Ангела Меркель на конгрессе по случаю 70-летия газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"...Ему удалось посредством твитов склонить все классические СМИ к тому, чтобы они следовали за ним", - сказала Меркель, отметив, что "это означает своего рода коммуникацию с внешним миром", когда обычные официальные заявления для прессы больше не играют такой доминантной роли, как раньше.

Сама Меркель не имеет личного аккаунта в Twitter и пока не собирается его заводить: "За нас это делает официальный представитель Кабмина Штеффен Зайберт и другие представители".