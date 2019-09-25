В небе над Москвой чуть не столкнулись два самолета
Самолеты авиакомпаний Swiss и NordStar допустили опасное сближение в Московской воздушной зоне. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в авиационной отрасли.
При снижении лайнера Swiss, направлявшегося из Женевы в Москву, сработала система предупреждения столкновения самолетов в воздухе.
"В опасной близости от борта находился самолет авиакомпании NordStar, выполнявший рейс Москва-Закинтос", – говорится в сообщении.
Самолеты шли встречным курсом.