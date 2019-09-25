В небе над Москвой чуть не столкнулись два самолета

Самолеты авиакомпаний Swiss и NordStar допустили опасное сближение в Московской воздушной зоне. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в авиационной отрасли.

При снижении лайнера Swiss, направлявшегося из Женевы в Москву, сработала система предупреждения столкновения самолетов в воздухе.

"В опасной близости от борта находился самолет авиакомпании NordStar, выполнявший рейс Москва-Закинтос", – говорится в сообщении.

Самолеты шли встречным курсом.