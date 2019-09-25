Жителя Элисты задержали по подозрению в жестоком убийстве женщины, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу СК по Калмыкии.

По данным телеканала, перед смертью она жаловалась на преследование со стороны бывшего любовника, а затем перестала выходить на связь. В среду сотрудники правоохранительных органов обнаружили расчлененное тело разыскиваемой в пригородных камышах.

На опубликованных РЕН ТВ кадрах видно, как подозреваемый выходит из дома убитой с большой сумкой и чемоданом. Позже его задержали "по горячим следам" возле одного из городских кафе. Как отмечает телеканал, мужчина пытался спрятать тело женщины в чемодане.

В отношении 37-летнего подозреваемого завели уголовное дело.