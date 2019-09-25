Инара Рафикгызы 17:26

В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло заседание по уголовному делу 49-летнего Интигама Аббасова, обвиняемого в покушении на убийство и хулиганстве. Преступление было совершено 20 августа 2018 года в поселке Кешля перед рестораном «Араз». Интигам Аббасов решил уточнить – состояла ли в связи с Гаджи Джавадовым его жена или нет. Гаджи Джавадов на вопрос Интигама Аббасова ответил утвердительно, но сказал, что расстался с Лятифой Аббасовой после того, как узнал, что она замужем.

Услышав это, Интигам Аббасов решил расправиться с Гаджи Джавадовым. Он достал нож и стал наносить ему удары. Друзья Гаджи Джавадова – Шарафаддин Керимов и Азер Ибрагимов хотели помочь товарищу, но Интигам Аббасов бросился с ножом и на них, в итоге ранив Шарафаддина Керимова. После этого кровавого инцидента преступник был задержан и привлечен к следствию. Выступивший в суде обвиняемый Интигам Аббасов не признал себя виновным. Он заявил, что Гаджи часто звонил и беспокоил его жену. «Моя жена сказала, что она пополняла баланс своего мобильного телефона посредством платежного терминала, и ее номер на экране терминала увидел Гаджи. После этого он стал постоянно звонить моей жене и беспокоить ее. Я позвонил Гаджи и сказал, что я муж Лятифы, предложил ему встретиться, но он отказался. Он лишь пообещал мне, что больше не будет звонить», - сказал обвиняемый. По его словам, через четыре месяца после этого разговора Гаджи Джавадов якобы позвонил им на домашний телефон и сказал, что распространит фотографии Лятифы в соцсетях, если ему не заплатят 1000 манатов. После этого Интигам Аббасов снова предложил Гаджи встретиться, но последний отказался и заблокировал номер Аббасова.

20 августа прошлого года Гаджи позвонил Интигаму и сказал, что сейчас он в ресторане «Араз». Интигам взял с собой жену и отправился в этот ресторан. «Я оставил Лятифу в машине, а сам зашел в ресторан. Там ко мне подошли четыре человека, все они были выпившие. Я сказал Гаджи, что хочу поговорить с ним один на один. Мы отошли в сторону, и Гаджи сказал мне, что соврал мне про мою жену. Мы стали ругаться. В этот момент пришла Лятифа и сказала, что Гаджи клевещет на нее, что она не встречалась с ним, а только говорила по телефону. В этот момент друзья Гаджи напали на меня и стали избивать. Меня хотели ударить ножом, но я смог защититься, в этот момент Гаджи ударил меня ногой, и мы вместе с ним упали. Меня, лежачего, продолжали избивать, а Лятифа стала звать на помощь. Будучи на земле, я увидел, что у Гаджи идет кровь. Потом меня подняли с земли, а Гаджи и его дружков уже не было», - заявил обвиняемый. А ночью Интигаму Аббасову позвонили из полиции и пригласили в отделение. Там он узнал, что Гаджи Джавадов оказался в больнице. Затем показания дал потерпевший Гаджи Джавадов. Он сказал, что познакомился с Лятифой весной 2017 года во время онлайн-игры. Потом они стали общаться по WhatsApp. Лятифа рассказала ему, что у нее двое детей, она работает в больнице и что она рассталась с мужем. Они продолжали общаться по интернету и как-то встретились. После этой встречи Гаджи и Лятифа стали встречаться очень часто. Очередная их встреча состоялась на квартире у Лятифы. Она позвонила Гаджи и сказала, что дети в школе, она одна и позвала его к себе. В доме у Лятифы Гаджи увидел мужскую обувь и спросил, чья она. Лятифа ответила, что это обувь ее старшего сына. Гаджи понял, что его обманывают и решил прекратить связь с женщиной. Он стал игнорировать ее звонки, отказывался от встреч, а потом и вовсе порвал с ней отношения. «Лятифа стала названивать мне и спрашивать, почему я расстался с ней. Потом она стала угрожать мне и говорить, что явится ко мне домой. Я заблокировал ее номер. А через некоторое время она прислала мне месседж, в котором сообщила, что о нашей связи узнал ее муж. Она сказала, что муж с ней поругался и попросила меня сказать ее мужу тоже самое, что сказала она», - сказал потерпевший. По словам Джавадова, в ноябре 2017 года ему позвонил муж Лятифы и стал спрашивать про связь с его женой. Гаджи ответил ему так, как его просила об этом Лятифа – якобы он узнал ее номер на экране платежного терминала и потом стал ей звонить. Он уверил Интигама, что между ним и Лятифой ничего не было. А в августе 2018 года Интигам Аббасов снова позвонил Гаджи Джавадову и спросил, почему он оклеветал его жену и продолжает чернить ее имя. Интигам обругал Гаджи и потребовал встречи.