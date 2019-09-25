«Тегеран готов к переговорам с Саудовской Аравией на любом уровне, с посредниками или без них», - сказал Мусеви.

Иран готов к переговорам с Саудовской Аравией на любом уровне. Об этом сказал агентству «Анадолу» официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусеви.

По его словам, Пакистан, Германия, Япония и Ирак также сообщили о своем желании выступить посредниками между двумя странами.

«Власти Тегерана всегда позитивно реагировали на подобные предложения», - сказал Мусеви.

Дроны атаковали НПЗ в Саудовской Аравии в 04:00 по местному времени 14 сентября.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что за атакой на объекты саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco, вероятнее всего, стоит Иран, однако расследование инцидента продолжается.

Великобритания, Франция и Германия ранее распространили совместное заявление, в котором ответственность за атаку на нефтяные объекты саудовской компании Saudi Aramco возлагается на Тегеран.